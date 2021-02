El Barça publica en Twitter una toma a pie de césped del agarrón de Suso a Jordi Alba: "Así lo vivimos"

El Barcelona ha publicado un tuit en redes sociales en la mañana de este jueves dando a entender el descontento arbitral con la acción entre Suso y Jordi Alba, del partido de ida de semifinales de Copa del Rey. "Así lo hemos vivido a pie de césped", publica el club azulgrana, junto a 'emoji' de duda y una acción que el Barça reclamó como penalti. Se publica un vídeo de la jugada desde el fondo del campo.

�� Així ho vam viure a peu de gespa pic.twitter.com/Xv9NPDUmRy — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 11, 2021

Con el 1-0 en el marcador del Sánchez Pizjuán, Jordi Alba avanzaba por el lateral del área, marcado por Suso en el minuto 72. Suso interviene para cortar el avance del lateral zurdo del Barça y ambos caen al césped, por un agarrón del futbolista del Sevilla.

Mateu Lahoz señaló falta fuera del área. La jugada fue protestada por el Barça y el colegiado no revisó la jugada ni fue avisado por el VAR.

La indignación colea, un día después, el club azulgrana.

Para Pedro Martín, en Tiempo de Juego, "hay un agarroncillo mínimo fuera del área, y después se caen los dos. No hay absolutamente nada".

Koeman dijo que es penalti para "todo el mundo"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se refirió en la rueda de prensa posterior al partido a dicha jugada: "En general estuvo bien Mateu Lahoz, pero claro siempre hay dudas. Sobre todo con la jugada del penalti porque todo el mundo me ha dicho que es penalti. Tengo que creer a la gente y no sólo ha sido gente del Barça... no sé por qué el VAR no ha entrado".

Y con respecto a la actuación del colegiado Mateu Lahoz, Koeman añadió: "Ellos han hecho bastante faltas, en el medio del campo que casi eran tarjeta, pero han defendido bien y son un equipo fuerte", en referencia al Sevilla.