El VAR no encontró ninguna imagen clara de la mano de Dumfries para cambiar la decisión del árbitro

El partido de este martes entre el Inter y el Barcelona fue noticia por la jugada polémica con Denzel Dumfries.

Dumfries tocó el balón con la mano dentro del área en el cuarto minuto de los ocho de descuento, pero el VAR no consideró la infracción.

Xavi: "Estoy cabreado por la situación que hemos vivido; es una injusticia" El entrenador del Barcelona analizó la polémica arbitral en la derrota ante el Inter con un gol anulado por mano de Ansu Fati y un penalti no pitado a su favor. 04 oct 2022 - 23:20

Este miércoles, Isaac Fouto ha explicado por qué el colegiado neerlandés Pol van Boekel no avisó desde la sala AVAR al esloveno Slavko Vincic para que fuera a consultar la pantalla VAR.

Según la información de Fouto, el VAR no encontró ninguna imagen clara de la mano del jugador del Inter para cambiar la decisión del árbitro. Para que eso se hubiera producido, era necesaria una evidencia total de que fuera mano. Como explicó Fouto, desde el VAR metieron zoom a la imagen y esta se veía borrosa y por eso no se cambió de decisión, situación que sí ocurrió con la jugada de Ansu Fati en el gol anulado a Pedri.

Tal y como ha informado Helena Condis, desde el Barcelona no hay intención de presentar una queja formal a la UEFA, aunque en un primer momento desde el cuerpo técnico se llegó a plantear esa idea, pero finalmente no se llevará a cabo esa queja porque no encaja con la imagen que quiere dar el club y además, desde el Barça no quiere señalar a los árbitros cuando el club tuvo 90 minutos para poder ganar y no lo hicieron.

Xavi: "El árbitro debería dar explicaciones"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró tras la derrota ante el Inter de Milán en Liga de Campeones marcada por la polémica final en la que el colegiado y el VAR no señalaron penalti por mano del neerlandés Denzel Dumfries en el descuento, que "el árbitro debería dar explicaciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto", dijo nada más terminar el encuentro a los micros de Movistar.