Casemiro: "Mañana es el partido más importante del año, es una final"

El jugador del Real Madrid Casemiro ha asegurado que el partido de este miércoles contra el Borussia Mönchengladbach, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es una "final" y como tal deben ganarla, porque no piensan ni aceptan otra cosa que no sea el pase a los octavos de final de la competición.

"La final no se juega, se gana. Vamos con el corazón, con alma. Mañana tenemos que encararlo como si fuera una final y dejarnos todo dentro del campo. No pensamos en otro resultado que en la victoria. Hay que respetar al rival pero depende todo de nosotros", manifestó en rueda de prensa.

Si bien es cierto que el Real Madrid depende de sí mismo para pasar a los octavos, un resultado adverso podría dejar al Madrid fuera de la 'Champions'. "Queremos salir a muerte, el partido es difícil pero queremos la victoria porque sabemos que si ganamos, estamos clasificados", recordó.

No obstante, si les toca ser terceros de grupo, irían a conquistar la Liga Europa. "Primero, quiero jugar la 'Champions' pero si no podemos, quiero jugar competiciones. Si quedamos terceros no estaremos contentos, pero si vamos a la UEFA querremos ganar la UEFA. Pensamos y trabajamos para la victoria, en este club se vive de títulos y de 'Champions'", matizó.

Una situación atípica en el Madrid, la de poder quedar eliminado en fase de grupos, que Casemiro atribuye a la "mala pretemporada" y al calendario. "Mañana no tenemos un rival pequeño. Pero este año el fútbol es diferente, tenemos todos altibajos y tenemos que hacerlo mejor pero es imposible hacer con tantos partidos en tan poco tiempo", argumentó.

"No estoy aquí para poner excusas o hablar de problemas, pero la pretemporada no fue buena, jugamos cada tres días partidos exigentes, principalmente en LaLiga donde hay equipos que juegan una vez a la semana. Nosotros no tenemos tiempo para el descanso. Es imposible jugar tantos partidos seguidos", reiteró.

De todos modos, salió en defensa de su técnico, Zinédine Zidane. "¿Qué hablar de Zidane, no? De la historia que ha hecho en este club, el año pasado ganó dos títulos. Estamos teniendo altibajos, pero toda la plantilla está al cien por cien con Zidane, valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo por nosotros", se sinceró.

Además, aseguró que están trabajando en la "solución" a esos altibajos, vistos también en LaLiga. "Estamos en ello pero es difícil, somos seres humanos y es normal que haya altibajos con tantos partidos seguidos. Estamos trabajando para mantener el alto nivel pero es imposible", apeló.

De cara a esa final, en positivo, recuperan a Sergio Ramos. "Es un líder, nuestro capitán, conoce la casa y tenemos que valorar a los otros jugadores que también lo hicieron bien, como Nacho o Varane. Pero claro, Sergio Ramos es de los mejores de todos los tiempos y es importante que vuelva", reconoció.