Griezmann: "Agradezco estar aquí; voy a dar todo en los minutos que me den"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, autor, de cabeza, del tanto de la victoria de su equipo ante el Oporto en el último suspiro del partido, declaró que está muy contento en Madrid y que va a darlo todo en los minutos que le den: "Agradezco estar aquí", dijo el futbolista cuando fue preguntado por cómo lleva el tener que jugar sólo los últimos minutos de cada partido. "Es lo que hay. No está en mis manos. Agradezco estar aquí. Mi familia y yo estamos contentos. Quiero más, pero voy a dar todo en los minutos que juegue. Todo por el Cholo, por el club, por la afición, y a disfrutar", dijo Griezmann a Movistar.



Sobre el partido, comentó: "La verdad es que hemos estado más arriba. Hemos metido más jugadores arriba encontrando lineas de pase. Al final, el gol de Hermoso, que vino después de mucho trabajo arriba y luego el penalti, que no sé si fue. Pero es lo que hay. Hasta el último segundo todo puede pasar. Hemos repetido el gol de Oporto el año pasado".



Sobre su tanto, señaló: "Mucha alegría. Es una gran alegría, pero me quedo con los tres puntos. Hay que mejorar. estamos bien en los entrenamientos, pero hay que mejorar en los partidos. Nos falta más confianza. hay que seguir trabajando", manifestó.