Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE: "Prefiero al Madrid en la final, a ver si a la tercera va la vencida"

Enrique Cerezo ha cumplido este martes 1.000 partidos como presidente del Atlético de Madrid. Lo ha hecho en Old Trafford viendo cómo su equipo conseguía eliminar al Manchester United en los octavos de final de la Champions League. Tras el partido, Cerezo ha estado en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

"Los últimos 20 minutos he sufrido como nunca", ha reconocido el presidente del Atlético. "Los jugadores no se han rendido nunca, les he felicitado personalmente porque creo que se lo merecen", ha explicado Cerezo tras el triunfo.

Sobre los jugadores, Cerezo no ha querido personalizar en el triunfo, aunque ha tenido palabras de agradecimiento para el entrenador, el Cholo Simeone. "El Cholo es un gran entrenador y ojalá esté con nosotros muchos años", ha dicho. Además, sobre su defensa hace unos meses cuando el Atlético atravesaba un mal momento deportivo, el presidente ha explicado que "era una cosa justa, necesaria, y se merece que haya gente que dé la cara por él".





"Prefiero al Real Madrid en la final, a ver si a la tercera va la vencida"

El Atlético de Madrid se une de esta manera al Real Madrid en cuartos de final, siendo los dos primeros equipos españoles en conseguir entrar en los ocho mejores equipos de Europa. Sobre un posible cruce en la siguiente ronda, Cerezo tiene claras sus preferencias. "Prefiero la final con el Madrid, a ver si a la tercera va la vencida", ha reconocido. "Si nos toca en cuartos, pues mala suerte", ha añadido.

