El enfado de Joao Felix y su polémico like tras no salir ante el Brujas: "Aquí serás respetado"

Sigue la polémica alrededor de la figura de Joao Félix. El delantero portugués no participó en el empate a cero del Atlético de Madrid ante el Brujas, un resultado insuficiente para el cuadro rojiblanco de cara a buscar la clasificación para los octavos de final. En ese partido, Joao Félix no entró desde el banquillo tras empezar de suplente. Realizó los ejercicios de calentamiento tradicionales hasta en tres ocasiones, pero no llegó a entrar. Eso provocó la frustración del delantero luso, que tiró el peto al suelo en señal de queja.

Pero eso no se quedó ahí, ya que minutos después de que acabase el partido, dio 'me gusta' a una publicación que le pedía que volviese al equipo de donde salió, el Benfica. "Aquí eres respetado, vuelve a casa", señala la publicación. Algo que ha despertado sorpresa entre los aficionados del Atlético.

Joao ha sido objeto de las declaraciones de Simeone esta semana, en las que el entrenador argentino aseguró que si no juega "un jugador tan talentoso", es culpa "suya". "Todo lo malo que haga él es que lo hago yo peor todavía. Toda la frustración que tenga él es que no le he podido dar yo todo lo que necesita para demostrar el talento y el fútbol que tiene. Toda (la responsabilidad). Seguro", señaló el técnico.