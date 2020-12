DIRECTO | Koeman sale en Hungría con un ataque formado por Griezmann, Trincao, Dembélé y Braithwaite

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL FERENCVAROS - BARCELONA

ONCE DEL BARCELONA: No puede hacer Koeman muchas rotaciones debido a la plaga de bajas que sufre el equipo y que hace que no puedan estar en el Hungría jugadores como Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto, Araujo o Umtiti. Además, se han quedado en Barcelona Messi, Ter Stegen y Coutinho. El neerlandés sale con todo lo que ha llevado y arriba van a estar Braithwaite, Dembélé, Griezmann y Trincao.

ONCE DEL FERENCVAROS: El equipo húngaro, ya eliminado, buscará intentar sumar de cara a jugarse en la última jornada ante el Dinamo de Kiev la tercera plaza del grupo y poder continuar su periplo continental en la Europa League. En el partido inaugural los húngaros cayeron en el Camp Nou por 5-1.