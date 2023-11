Arsenal y PSV, clasificados para octavos; el United se complica la vida

GALATASARAY 3 - 3 MANCHESTER UNITED

En un duelo a muerte en la caliente Estambul, el Manchester United, que llegó a ir 1-3 arriba, empató con el Galatasaray (3-3) y quedó al borde de la eliminación en la Liga de Campeones.



Necesitará ganar en la última jornada al Bayern Múnich y esperar que el conjunto turco no venza al Copenhague.



Los ingleses, que necesitaban el triunfo para depender de sí mismos, volvieron a desperdiciar una ventaja de dos goles, como ante el Copenhague hace unas semanas, y firmaron la que puede ser su sentencia de muerte en la competición europea. De hecho, si no puntúan contra el Bayern, no irán ni a la Liga Europa.

ARSENAL 6 - 0 LENS

El Arsenal, con un registro inmaculado en casa -tres triunfos, doce goles a favor y ninguno en contra-, selló un paseo más en la Liga de Campeones, ante el débil Lens, y estará en los octavos de final como primero de grupo.



Los de Mikel Arteta certificaron su dominio en el grupo B con una goleada de escándalo ante el Lens, que curiosamente les ganó en el partido de ida y del que se vengaron en una primera media hora en la que les hicieron un póker de goles.



Con una facilidad pasmosa, el equipo de Mikel Arteta explotó la blanda defensa del Lens y la pulverizó por medio de Kai Havertz, Gabriel Jesús, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard y Jorginho.

BAYERN DE MUNICH 0 - 0 COPENHAGUE

Un Bayern Múnich ya clasificado como primero de grupo no pudo con el Copenhague, que arrancó un empate valioso para luchar por la segunda plaza y acabó con la racha de victorias seguidas de los alemanes (17) en fase de grupos de Liga de Campeones de fútbol.



El partido, falto de ritmo y de ocasiones, no hizo honor a su carácter conmemorativo. Era el número cien en el torneo disputado en el Allianz Arena. Pero no hubo mucho brillo.

BRAGA 1 - 1 UNIÓN BERLIN

Cuando el Braga parecía condenado por la expulsión de Sikou Niakaté a la media hora y perdía 0-1 ante el Unión Berlín, apareció Álvaro Djaló para sostener con un tanto decisivo al conjunto portugués, que se jugará su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol ante el Nápoles en la última jornada de la fase de grupos.



El Estadio Diego Armando Maradona decidirá el destino del Braga, que estuvo a punto de decir adiós definitivamente a la competición por culpa de una acción desafortunada de Niakaté en la primera parte. Una entrada merecedora de expulsión sin sentido mermó las opciones de su equipo, que, sin embargo, sobrevivió gracias al gol salvador de Djaló en la segunda parte.



Y es que los hombres de Artur Jorge se toparon con su penúltima bala para sobrevivir en la Liga de Campeones. No dieron en el objetivo por completo, pero lo rozaron. Necesitaba ganar, esperar un favor del Real Madrid y después jugarse todo a un partido a vida o muerte en el estadio Diego Armando Maradona frente al Nápoles.