Paliza del Nápoles al Liverpool; el Bayern gana al Inter; Richarlison golea con el Tottenham

Nápoles, 4 - Liverpool, 1

Nada tiene que ver el Liverpool del pasado con el actual, inconsistente y en manos de llamativos errores defensivos y vulnerable como en el estadio Diego Armando Maradona, donde fue claramente superado por un Nápoles inspirado en la primera jornada de la Liga de Campeones.



Salió malparado de Italia el subcampeón del torneo. El equipo de Jurgen Klopp demostró que la inestabilidad con la que ha iniciado en la Premier no es una cosa puntual, de unos pocos partidos. En la competición continental, en la que se ha lucido en los últimos años, fue puesto en evidencia ante un adversario al que le bastó con el orden, la velocidad y el acierto. No es poca cosa.



El daño pudo ser mayor antes del descanso que alcanzó ya el Liverpool con tres goles de desventaja. A los tantos de Pietr Zielinski, Andre Frank Zambo Anguissa y Giovanni Simeone se le pudo haber añadido un penalti que ejecutó Victor Osimhen que detuvo Alisson.



Fue un querer y no poder del Liverpool que ha perdido la consistencia de antaño. Joe Gomez y Virgil Van Dijk quedaron claramente señalados. Incluso la fiabilidad habitual de Trent Alexander Arnold y Andrew Robertson fue puesta en entredicho. También la de Fabinho, superado siempre por la aceleración italiana.

Brujas, 1 - Leverkusen, 0

El Club Brujas se estrenó esta noche con victoria en la primera jornada de Liga de Campeones al imponerse en casa por 1-0 ante el Bayer Leverkusen, con gol del marfileño Abakar Sylla. Los belgas sumaron sus primeros puntos en la competición y comparten el liderato del Grupo B con el Atlético Madrid que sacó adelante su partido contra el Oporto.



Una intervención poco exitosa del guardameta del Bayer, Lukás Hrádecký, permitió a los belgas adelantarse en el marcador en la primera mitad, mientras que otros dos desaciertos del portero belga Simone Mignolet, en una noche con luces y sombras, pudieron condenar a los belgas al final del segundo período.



Pero ambos tantos fueron anulados por fuera de juego y el Brujas, tercero en el campeonato nacional, da un paso al frente en la competición continental, en medio de un grupo abierto y con opciones de clasificación para todos, en un estreno soñado para los flamencos.

Inter, 0 - Bayern de Munich, 2

Demostrando una superioridad pasmosa, con un poderío físico y un dominio del juego superior, el Bayern de Múnich se impuso este miércoles sin problemas al Inter de Milán en San Siro, en lo que fue toda una declaración de intenciones del conjunto germano en este 'Grupo de la muerte'.

El primer avisó claro llegó en el minuto 22 de la mano de Muller, con un disparo de primeras desde la frontal del área que obligó a Onana a sacar una espectacular mano para mantener el empate. La ocasión de Muller fue el pistoletazo de salida. Poco pudo hacer el Inter ante el rodillo germano. La resistencia local en San Siro duró hasta el minuto 24, cuando Kimmich se inventó un pase perfecto en profundidad, entre Dimarco y Dumfries, que Sané controló con calidad para regatear a Onana y rematar a puerta vacía.

Saltó el Inter mucho mejor en la segunda mitad, con dos ocasiones de Dzeko, una atajada por un Neuer que hasta ese momento no había participado en el partido, y otra que acabó estrellándose en el cuerpo de Lucas Hernández. Pero cuando el Bayern apretó, poco pudo hacer la zaga local. Cuando se encontraron los de arriba entre ellos, solo hubo resignación. Una doble pared dentro del área, en una baldosa, entre Sané y Coman, acabó con el internacional alemán sirviendo un pase de la muerte directo a Mané pero que D'Ambrosio intentó interceptar y acabó introduciendo en propia puerta.

Demostración de fuerza, solidez, precisión y autoridad del Bayern en San Siro en un inicio inmejorable en esta Liga de Campeones que deja muy tocado por el camino a un Inter que no había terminado de lamerse las heridas del 'Derby della Madonnina', en el que sucumbieron por 3-2 ante el Milan.





Tottenham, 2 - Marsella, 0

La cabeza de Richarlison, con un doblete, solucionó un mal partido ofensivo del Tottenham Hotspur, terminó con la apatía de los de Antonio Conte y sentenció a un Olympique de Marsella (2-0) que jugó toda la segunda parte con un hombre menos en la primera jornada de la Liga de Campeones.



La expulsión de Chancel Mbemba por derribar siendo último hombre a Heung-min Son lastró las opciones de los franceses, que fueron mejores que los 'Spurs' durante varios tramos de la primera parte, pero que no llegaron con peligro a la meta de Hugo Lloris.



Richarlison, con todo el Marsella metido atrás esperando el pitido final, hizo sus primeros goles con la camiseta del Tottenham de forma idéntica; dos cabezazos para desarmar a los galos en los últimos quince minutos de partido y dar a los 'Spurs' su primera victoria en Champions desde la fase de grupos de 2019.

Eintracht, 0 - Sporting de Lisboa, 3

Un gran Marcus Edwards comandó la goleada a domicilio (0-3) del Sporting ante el Eintracht Fráncfort con un gol y una asistencia y siendo claramente el mejor jugador ofensivo de su equipo a lo largo del partido.



En la primera parte no había mucho que hablase a favor de una goleada del Sporting, pero en la segunda parte en apenas dos minutos el equipo de Ruben Amorim estableció diferencias con precisión quirúrgica. La diferencia fundamental entre los dos equipos fue la verticalidad del Eintracht que siempre buscaba el área contraria y buscaba combinar con rapidez mientras que el Sporting se demoraba mucho con la pelota y le daba al rival siempre tiempo de organizarse.



El Sporting, sin embargo, mostró una clara mejoría en la segunda parte. La circulación de balón se hizo más rápida y en la primera llegada peligrosa el balón terminó en la red. El gol lo marcó Edwards que había sido el mejor jugador en la parte ofensiva del Sporting. Apenas dos minutos después Edwards participaría también con el pase a Trincao para el segundo gol del Sporting en un contragolpe.



En dos minutos el partido se había convertido en otra cosa a lo que se había visto en la primera parte. También en la segunda parte el Eintracht era el equipo que había tenido la primera ocasión, en el 53 en los pies de Kamada tras un robo de pelota de Götze en el borde del área. Pero tras los dos goles del Sporting todo empezó a hablar a favor del equipo portugués que ganó seguridad mientras que el Eintracht tenía que procurar que la noche no terminase en una absoluta debacle. El tercero llegó en un contragolpe en el 82 por intermedio de Nuno Santos que había entrado al campo dos minutos antes.

Ajax, 4 - Glasgow Rangers, 0

La puesta en escena del Ajax en la Liga de Campeones mostró a un equipo fresco y con desparpajo que se lució ante el Rangers (4-0) para sumar su primera victoria en un encuentro clave para el futuro de ambos. La pelota fue siempre del Ajax que abrió el marcador pasado el cuarto de hora. Fue en una acción a balón parado. Un córner botado por Berghuis que remató de cabeza, en el punto de penalti, el mexicano Edson Álvarez. Fue la consecuencia de un dominio intenso que no fue a más por las intervenciones del portero Jon McLaughlin, como en un tiro de Devyne Rensch que también pudo marcar después aunque no tuvo puntería.



El acelerón local llegó a la media hora. Ahí sentenció el choque. Lo rompió completamente con dos goles en dos minutos. Primero por medio de Berghuis que recibió un pase de Kudus, encontró espacio y disparó. El balón lo desvió James Sands y entró en la portería. A continuación, en plena avalancha local impulsada por una presión alta bien trabajada, llegó el tercero. Fue en una gran acción individual de Mohammed Kudus. El ghanés supero a todos sus defensores y cruzó la pelota hacia la red.



No encontraba respuesta el Ajax del equipo de Giovanni Van Bronckorst que efectuó tres cambios en el intermedio para paliar la hemorragia. Saltaron al campo Leon Thomas King, Rabbi Matondo y Ryan Jack en lugar de James Tavernier, Scott Wright y Malik Tillman. No tuvo mucho efecto aunque al principio dio la sensación de que el Rangers había logrado contener el ímpetu de su adversario. Pudo ampliar su renta en varias ocasiones. El conjunto de Glasgow estaba entregado. Llegó el cuarto a diez del final, propiciado por un error de Ryan Jack que perdió el balón presionado por su contrario. La pelota llegó a los pies de Steven Bergwijn que sorteó a McLaughlin y no falló.



Fue justo antes de la entrada de Lucas Ocampos al terreno de juego. El exjugador del Sevilla saltó al césped por Bergwijn, precisamente, que se dañó al redondear la goleada. También el mexicano Jorge Sánchez tuvo minutos, por su compatriota Edson Álvarez que había abierto el marcador.