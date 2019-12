Carlos Soler: "Vamos a darlo todo para devolver al Valencia a donde se merece"

El centrocampista del Valencia Carlos Soler ha reconocido que este martes dispondrán de "una oportunidad única" en Ámsterdam, donde se jugarán ante el Ajax el pase a las eliminatorias de la Liga de Campeones, y ha prometido que tanto él como sus compañeros van a "darlo todo para devolver al Valencia a donde se merece".

"Para nosotros es una oportunidad única. Hacía mucho tiempo que no teníamos una posibilidad así y venimos de una racha bastante positiva de resultados después de ganar los dos últimos derbis. Es un estadio muy complicado, pero ya ganamos en el campo del Chelsea y hemos competido en otros campos difíciles. Lo vamos todo para estar en octavos y devolver al Valencia a donde se merece", garantizó Soler ante la prensa.

El canterano recordó que "el Ajax ya demostró el año pasado que es un grandísimo equipo" al conseguir "ganar en estadios muy difíciles como el de la Juventus o el Real Madrid", en un gran periplo que le llevó hasta semifinales de la competición.

"En un equipo al que le gusta tratar muy bien el balón jugando desde atrás. En Mestalla también lo demostraron, aunque el resultado de aquel partido fue un poco abultado. Mañana será un partido largo y tendremos nuestras opciones. Les hemos estudiado bastante bien, sabemos sus puntos débiles y vamos a intentar ganar porque queremos pasar como primeros de grupo", dijo.

Recordando aquella derrota por 0-3 ante el Ajax en el encuentro de ida, Soler opinó que "mañana será un partido totalmente diferente porque hay cosas realmente en juego". "Sus tres o cuatro jugadores de arriba son muy verticales, de los mejores de Europa, pero les podemos hacer daño. Somos el Valencia y tenemos una oportunidad muy bonita. Cuando salió el grupo sabíamos que era muy difícil y hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros", recordó.

A nivel personal, Soler dijo que "no importa" qué posición ocupe en el campo y que se siente "cómodo" en cualquiera. "Lo más importante es ayudar al equipo porque he estado bastante tiempo sin poder hacerlo por culpa de una lesión y ya estoy al cien por cien", subrayó, añadiendo que está negociando su renovación con el club. "Obviamente estamos hablando y a mi me gustaría seguir. Llevo desde los 7 años aquí y si estamos hablando es por algo", concluyó.

El entrenador del Valencia, Albert Celades, ha asegurado que sus jugadores están "preparados" para dar un "paso" más este martes ante el Ajax en Ámsterdam, donde el equipo 'che' se juega el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que están "focalizados" en su partido y no en lo que suceda entre el Chelsea y el Lille en el otro duelo del grupo.

"La mentalidad es la que marca la diferencia. Estos jugadores están preparados para dar ese paso, me lo han demostrado", declaró en la rueda de prensa previa en el Johan Cruyff Arena. "Todos los partidos tienen un componente emocional. Un partido que te da la posibilidad de jugar los octavos de final y jugar en un estadio como este, es una suerte para todos. Son partidos únicos en la carrera de los futbolistas", añadió.

Además, afirmó que aunque son "conscientes" de que el mismo resultado del Chelsea les clasificaría, pero reiteró que están "focalizados" en su partido. "Lo que creemos es que, jugándose lo que se juega, la victoria del Chelsea se producirá. Sabemos que vamos a tener que hacer todo bien para ganar mañana, defender y atacar bien, aprovechar las opciones en el área rival. Cuando juegas contra un equipo tan bueno, cualquier error te penaliza. Tenemos que hacer un partido perfecto", indicó.

"Es un partido en el que los dos equipos nos jugamos la clasificación, con un tercer equipo implicado. Los dos buscamos la portería contraria, con nuestros estilos. Espero un partido bonito, la motivación va a ser muy alta", prosiguió.

Por otra parte, el preparador catalán aseguró que es una "lástima" que tantos jugadores, como Maxi Gómez, Denis Cheryshev o Geoffrey Kondogbia, no vayan a poder jugar, ya que se trata de un duelo "que nadie se quiere perder", pero no se excusó en las bajas ante una posible derrota. "Hay jugadores jugando más minutos de los que nos gustaría, pero la situación es la que es. Tiene un gran mérito", subrayó.

En este sentido, Celades reconoció que les preocupa el tema de las bajas, aunque eso servirá para darle minutos a gente de la cantera. "Vamos recuperando jugadores y van cayendo otros. Es una cosa que nos preocupa y estamos tratando de ponerle solución, pero la realidad es la que es y no podemos pararnos a lamentarnos. Hay que aprovechar los recursos que tenemos. Venir con tanta gente de la casa es una alegría para el club", expuso.

"Los partidos no los deciden solo los que salen de inicio. Venimos con muchas bajas, es una situación con la que convivimos en los últimos tiempos. Es admirable cómo los jugadores se están reponiendo a esta circunstancia. Estamos muy pendientes de lo que pasa en la cantera, y poder dar una oportunidad a los chicos es una suerte. Todo el mundo está deseando jugar; mañana será una oportunidad para que los jugadores que no han jugado tantos minutos puedan dar un paso adelante", continuó, antes de afirmar que ve al capitán Dani Parejo "con suficiente energía" para jugar.