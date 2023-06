Los inspectores de la UEFA aún no han entregado su informe sobre el Caso Negreira

Según ha podido saber la Cadena COPE,los inspectores de la UEFA que están investigando si el Barcelona incumplió el reglamento del organismo en su relación con Enríquez Negreira aún no habrían entregado su informe al Comité de Ética y Disciplina.

El diario ABC informaba este jueves que Jean Samuel Lauba y Mirjam Koller Trunz, los dos inspectores que el pasado 23 fueron designados para investigar el 'Caso Negreira' habrían llegado a la conclusión de que el Barcelona debe ser sancionado durante un año sin jugar competiciones europeas. Entenderían que el club habría violado el marco legal del organismo y por eso propondrían esa sanción.

La UEFA investiga el 'Caso Negreira' El Comité de Ética y Disciplina de la UEFA ha abierto una investigación para ver si el Barcelona ha violado el marcado jurídico del organismo por su vinculación con Negreira. 23 mar 2023 - 13:15

Aunque el informe no estaría entregado aún, esas sería la propuesta que ambos realizarían al Comité de Ética y Disciplina de la UEFA. Luego este decidiría si se produce o no la exclusión del Barcelona, nuevo campeón de LaLiga Santander, de la Champions League 2023/2024. Según ha podido saber la Cadena COPE tampoco hay una fecha definida para su presentación y no parece que esta vaya a ser rápidamente.

ABC apunta que Koller habría sido muy contundente en sus palabras y vería indicios de actividad destinada a organizar o influir en el resultado de los partidos. Una vez que se presente la pelota quedaría en manos de la UEFA que deberá decidir qué hace si sancionar ya al Barcelona, abrirle expediente o esperar a conocer las conclusiones del proceso judicial que se está llevando a cabo en España.

Los inspectores habrían solicitado más información a la entidad azulgrana antes de presentar el documento definitivo. Así habrían enviado un cuestionario con unas setenta preguntas al Barcelona, que tiene tiempo para responder hasta la semana que viene.

Por el momento el Barça aparece como inscrito en la próxima edición de la Champions League en la que sería cabeza de serie como campeón de LaLiga Santander, pero la UEFA tiene el poder de vetar su presencia en relación a los artículos 4.02 y 4.03 del reglamento de sus competiciones. En estos puntos se contempla la prohibición de participar a equipos que hayan estado involucrados en algún "intento de influir en el resultado de un partido sea nacional o internacional".

En el caso de que el Barcelona fuera excluido España no perdería ninguna de sus cinco plazas garantizadas para la próxima temporada (los cuatro primeros clasificados y el Sevilla como ganador de la Europa League) y sería el Villarreal, quinto en LaLiga, el que se beneficiara del veto azulgrana disputando la Liga de Campeones.