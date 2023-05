España tendrá cinco equipos en la Champions... y podría tener ocho en Europa

El Sevilla celebra un histórico séptimo título de la Europa League. Los pupilos de José Luis Mendilibar alzaron el trofeo tras una infartante tanda de penaltis, en la que el argentino Gonzalo Montiel decidió todo para el equipo hispalenese. Un triunfo que no significa solo un trofeo más para las vitrinas del Sevilla, sino que también confirma que el equipo andaluz jugará la próxima edición de la UEFA Champions League, por su condición de campeón de la segunda competición continental.

Esto sucede con independencia del puesto que ocupe el Sevilla en LaLiga. Los hispalenses, ahora mismo undécimos en LaLiga Santander, visitan en la última jornada el Reale Arena de San Sebastián, para medirse a una Real Sociedad que ya ha confirmado su cuarto puesto y su también clasificación para la próxima Champions. En ese partido puede estar la llave para que el campeonato español confirme a un equipo más en las tres competiciones que la UEFA organiza.

En concreto, si el Sevilla queda séptimo, algo que pasaría si gana, el Athletic no gana al Real Madrid y Osasuna y Girona empatan, LaLiga perdería a un representante en el fútbol europeo. Al ir ya a la Champions League, la plaza de la Conference League no pasaría al octavo clasificado, sino que directamente desaparecería. Si el Sevilla no queda séptimo, sí que serán ocho equipos los que representen a la Liga española en Europa: en Champions, los cuatro primeros y el Sevilla. En la Europa League, Villarreal, como quinto clasificado, y el Betis, como sexto. Y en la Conference League, ese séptimo clasificado entre Osasuna, Athletic, Girona y Rayo. Un detalle curioso que puede interesar al campeonato español.