Sergio González vuelve al Barça y firma por tres temporadas

El ala internacional Sergio González (Montcada i Reixac, 1997), que las dos últimas temporadas ha jugado en el Valdepeñas, ha regresado al Barça tras firmar contrato para las tres próximas campañas, según anunció el club azulgrana.



El jugador llega libre tras cerrar su etapa en Valdepeñas. Anteriormente había jugado tres temporadas en el Ribera Navarra (2017-18 a la 2019-2020) y se marchó del club azulgrana hace cinco cursos, tras ganar la liga de Segunda con el Barça B y debutar con el primer equipo.



Comenzó a jugar en el FS Montcada, y se formó como jugador en el Barça y en Les Corts UBAE. También estuvo tres temporadas en el Industrias Santa Coloma (2013-14 a 2015-16).



Sin embargo, Sergio González se ha consolidado en Valdepeñas como uno de los mejores jugadores de la liga, y esta temporada ha sido uno de los líderes del equipo subcampeón de Copa del Rey y semifinalista de la liga.



Es internacional absoluto y jugó el último Mundial en Lituania. Como jugador, es un ala polivalente, con un gran despliegue físico, disciplinado tácticamente y muy completo en ataque y defensa. En el último campeonato liguero marcó 17 goles en 30 partidos disputados.



Sergio González, en unas declaraciones ofrecidas por el club azulgrana, dijo que el Barça es su casa. "Volver era una de mis aspiraciones vitales porque aquí se lucha siempre por ganar y eso es lo más bonito que hay", comentó.



"Me fui muy joven para completar mi formación y en este periodo he jugado en dos clubs que me han aportado cosas muy distintas. He aprovechado la oportunidad para evolucionar como futbolista y crecer profesionalmente y ahora soy una mejor versión del Sergio que se vio en el Barça y toca demostrarlo en el día a día y seguro que vendrán grandes cosas", indica Sergio. c, 1997), que las dos últimas temporadas ha jugado en el Valdepeñas, ha regresado al Barça tras firmar contrato para las tres próximas campañas, según anunció el club azulgrana.



El jugador llega libre tras cerrar su etapa en Valdepeñas. Anteriormente había jugado tres temporadas en el Ribera Navarra (2017-18 a la 2019-2020) y se marchó del club azulgrana hace cinco cursos, tras ganar la liga de Segunda con el Barça B y debutar con el primer equipo.

?? Ben tornat @SergioGWasa! ????



?? Arriba lliure procedent del Valdepeñas i firma per tres temporades, fins al juny de 2??0??2??5?? pic.twitter.com/vPcE2KJMNP — ?? Barça Futbol Sala ?? (@FCBfutbolsala) July 2, 2022

Comenzó a jugar en el FS Montcada, y se formó como jugador en el Barça y en Les Corts UBAE. También estuvo tres temporadas en el Industrias Santa Coloma (2013-14 a 2015-16).



Sin embargo, Sergio González se ha consolidado en Valdepeñas como uno de los mejores jugadores de la liga, y esta temporada ha sido uno de los líderes del equipo subcampeón de Copa del Rey y semifinalista de la liga.



Es internacional absoluto y jugó el último Mundial en Lituania. Como jugador, es un ala polivalente, con un gran despliegue físico, disciplinado tácticamente y muy completo en ataque y defensa. En el último campeonato liguero marcó 17 goles en 30 partidos disputados.



Sergio González, en unas declaraciones ofrecidas por el club azulgrana, dijo que el Barça es su casa. "Volver era una de mis aspiraciones vitales porque aquí se lucha siempre por ganar y eso es lo más bonito que hay", comentó.



"Me fui muy joven para completar mi formación y en este periodo he jugado en dos clubs que me han aportado cosas muy distintas. He aprovechado la oportunidad para evolucionar como futbolista y crecer profesionalmente y ahora soy una mejor versión del Sergio que se vio en el Barça y toca demostrarlo en el día a día y seguro que vendrán grandes cosas", indica Sergio.

Llegó el día de ponerle fin a esta maravillosa estancia en Valdepeñas...

Os echaré muchísimos de menos!

?????????????????????? pic.twitter.com/w96ceXCgHh — Sergio González (@SergioGWasa) June 22, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado