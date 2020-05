Ricardinho: "Sólo tengo dos mensajes del staff, sinceramente, no sé si soy jugador de Inter o no"

Ricardinho 'raja' del que todavía es su club, Movistar Inter, con el que, presumiblemente, debería disputar los play-off exprés por el título de la LNFS.

El portugués habló de su situación en una entrevista mantenida en Instagram con el periodista Rui Da Cruz en 'Fusal Talks'.

Ricardinho lamenta que "desde que comenzó la cuarentena, sólo tengo dos de mensajes del staff técnico, me llamaron durante la primera semana, nunca más volvieron a llamarme". Y al no volver a tener noticias, Ricardinho asegura que "sinceramente, no sé si soy jurador de Movistar Inter o no lo soy, si tengo que entrenar, si no tengo que ir... No sé nada".

El jugador también lamenta que "desde que entramos en el ERTE, sólo he cobrado 3.000 euros de un salario que ronda los 50.000".

Cuando finalice su contrato, viajará a París, donde vestirá la camiseta del Accés francés, donde compartirá vestuario con Carlos Ortiz, a las órdenes de Jesús Velasco: "No sé si porque es mi último año, pero siento que las cosas se han tratado de otra manera. Cumplí un sueño viniendo a Inter", recuerda un Ricardinho que se pregunta si "¿es esta la despededida que merezco? Creo que merecía algo más de cariño o un mensaje preguntado si todo va bien. Estoy decepcionado".