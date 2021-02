Lara Balseiro, autora del #BronCaño, en Futsal COPE: "Nos ha escrito mucha gente al vernos La Resistencia"

Lara Balseiro se convirtió en 'tendencia hace unos días cuando tres de las jugadoras del Burela Pescados Rubén fueron invitadas a La Resistencia, de Movistar, que presenta David Broncano.

El motivo de las visitas de las jugadoras del equipo femenino de fútbol sala no es otro que el de charlar con algunas de las figuras del nombrado Mejor Club del Mundo en 2020, después de que el conjunto burelés fuese capaz de ganar todos los títulos que disputó: "Vamos a intentar igualarlo, pero es muy complicado", dijo Lara este miércoles en Futsal COPE.

Futsal COPE Capítulo 359 (17-02-2020) Con Santi Duque. Hablamos con: Tomas Drahovsky, jugador de Industrias Santa Coloma; Jesús Velasco, técnico del Accs; y Lara Balseiro, jugadora de Burela Pesacados Rubén.

Santi Duque y Alba Adá charlaron el COPE con Lara para hablar de la experiencia en La Resistencia, donde Lara Balseiro, Jozi Oliveira y Peque se dieron a conocer ante el gran público: "Fue una forma de darle visibilidad al fútbol sala mediante el humor. Nos ha escrito mucha gente después de vernos en La Resistencia. Fue una oportunidad de darnos a conocer".

Autora del #Broncaño: "Me temblaban las piernas"

Lara es una habitual espectadora del programa de David Broncano: "Íbamos super nerviosas, a mí el programa me encanta, y sabía donde iba, pero estaba muy nerviosa, me temblaban las piernas y no sabía dónde meterme. Pero a medida que avanzaba el programa, te hacen sentir muy cómoda, todo el equipo, y luego iba todo rodado".

El caso es que Lara acabó convertida en 'tendencia' después de sus bromas, como cuando hablaron de que era la 'Coentrao' del Burela, su momento 'cara percebe' a David Broncano, o el caño que le tiró al presentador cuando jugaron un rondo en el escenario, bajo la 'amenaza' de Broncano: "Os la quito al segundo".

Burela tampoco escapa al Covid-19

Que Burela Pescados Rubén sea el Mejor Equipo del Mundo, no le libra de las secuelas del coronavirus, que está afectando al normal desarrollo de la Primera División femenina: "Tras la Supercopa, estuvimos tres semanas sin competir y eso se nota. Cuando se para la competición, es algo malo para todos, porque se producen más lesiones y tener un ritmo alto de competición es difícil, pero así estamos todas. Es una situación que hay que aprender a manejar", dijo Lara en Futsal COPE.

Con 14 jornadas disputadas, Burela es actualmente segundo clasificado en el Grupo 2 de la Primera División Femenina, igualado a puntos con Alcorcón (25 puntos) y tres partidos menos que el equipo alfarero.