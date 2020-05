La Vuelta no transitará por Portugal

La Vuelta a España 2020 no pasará finalmente por Portugal. La organización ha informado este sábado de la modificación de la decimoquinta y decimosexta etapas de la carrera que transitaban por territorio luso.

La 15ª, prevista para el jueves 5 de noviembre debía arrancar en la localidad pontevedresa de Mos y finalizar en Porto-Matosinhos. Por su parte, la 16ª tenía inicio en Viseu (Portugal) y acababa en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y estaba fechada para el viernes 6 de noviembre.

���� #LaVuelta20 no pasará por Portugal



���� #LaVuelta20 will not go to Portugal



⬇️ +info ⬇️