Gaudu le roba la victoria a Marc Soler en La Farrapona; Roglic sigue líder antes del Angliru

El ciclista francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se ha adjudicado este sábado la undécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Villaviciosa y el Alto de La Farrapona sobre 170 kilómetros, después de una durísima subida en la que ganó la partida al español Marc Soler (Movistar), mientras que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantiene el maillot rojo de la ronda.

Etapa 11 - Stage 11 | #LaVuelta20



���� Vive el último kilómetro de la victoria de @DavidGaudu gracias a @CarrefourES

���� Live the last km. of David Gaudu's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVueltapic.twitter.com/mwpE6EZDNg