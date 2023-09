Rui Costa, el más listo en Lekunberri, frustra otro intento de exhibición de Evenepoel

El ciclista portugués Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) se ha adjudicado este domingo al sprint la decimoquinta etapa de La Vuelta a España, disputada sobre 158,5 kilómetros entre Pamplona y Lekunberri y protagonizada de nuevo por un valiente Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), mientras que el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserva el maillot rojo de líder.

El luso, de 36 años y que no ganaba una etapa en una gran vuelta desde el año en el que se proclamó campeón del mundo (2013), atacó en la última subida a Zuarrarrate y se impuso en un sprint reducido al alemán Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) y al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

?? Un sprint entre 3 con victoria para Rui Costa que supo elegir el momento adecuado. Revive el ÚLTIMO KM.



?? A three-up sprint to the line with Costa coming through to make it count when it mattered most. Watch the final KM back.

#LaVuelta23pic.twitter.com/jyh3vzFscD