Philipsen se impone en Albacete, Elissonde nuevo líder

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) se ha impuesto en la quinta etapa de la Vuelta disputada entre Tarancón y Albacete, de 184.4 kilómetros, jornada marcada por una caída masiva que le supuso al estonio Rein Taaramae perder el maillot rojo de líder en beneficio del francés Kenny Elissonde (Trek).

??? @JasperPhilipsen : "Es muy bonito, hemos corrido muy bien como equipo. Ayer fue decepcionante y no hay mejor forma de desquitarse" ??? @JasperPhilipsen : "It is super beautiful, we are riding super well as a team. Yersterday it was a bit disappointing" #LaVuelta21 pic.twitter.com/uy7YaVbJkZ

Philipsen, de 23 años, ganador en el esprint de Burgos, ganó el duelo de velocistas al neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck) y al italiano Alberto Dainese (Ag2r Citroen).



Una montonera a 12 km de meta le privó al estonio Rein Taaramae de la posibilidad de retener el maillot rojo. Quedó rezagado y la prenda pasó a las espaldas del francés Kenny Elissonde, ahora al frente de la general con 5 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), 10 sobre el galo Lilian Calmejane y 20 con el español Enric Mas (Movistar), cuarto clasificado.

?? @KennyElissonde: "This is not the way I wanted to take the jersey, but we know in cycling there's risks"



???? @KennyElissonde: "No es la manera en la que me hubiera gustado coger el liderato, pero en el ciclismo hay riesgos"#LaVuelta21pic.twitter.com/M4Pyi4LcMN