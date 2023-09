Lío en el Jumbo: Polémico 'like' de la mujer de Roglic a una publicación criticando a Vingegaard

Vingegaard se impuso en la 16ª etapa de La Vuelta y a Sepp Kuss, compañero de Jumbo-Visma, que continúa líder de la general. Tras el final, se hizo viral un 'me gusta' de Lora Roglic, la mujer de Primoz Roglic, a una publicación de una cuenta de fans de su marido, en la que se criticaba la táctica del equipo.

La cuenta de Instagram "@About.roglic", era dura con Vingegaard y el Jumbo-Visma: "No hay forma de defender a Vingegaard ni aceptar la táctica de Jumbo, es inaceptable, y quiero defender a mi ídolo Roglic pero también a Kuss, porque aunque después de la etapa veo sonrisas, no puedo entenderlo", decía. "Lo que vi hoy no podía ser una táctica de equipo para cimentar el podio de sus tres ciclistas, fue un claro ataque al liderato. Y recordaré una cosa: en esta liderato hay un compañero del mismo equipo".

Sin embargo, tras la etapa, el estadounidense Sepp Kuss se mostró tranquilo: "El plan era ganar, cierto es que sacó algo más de tiempo de lo esperado", confirmó. Pero para él, fue una estrategia acertada: "Sacamos más distancia respecto a nuestros rivales. Creo que acercamos nuestras posibilidades de podio y, si ahora fallo yo, están ellos con más tiempo para poder ganar la carrera". "La prensa exageró un poco. Es difícil saber lo que pasa en el equipo", dijo.

Jonas también atendió a los medios, satisfecho: "Queríamos ganar para dedicarle el triunfo a nuestro compañero Van Hooydock. Fue un día especial para LaVuelta. Aquí no hay problemas, a veces la prensa dice cosas o exagera", indicó. Roglic, por su parte, no pasó por zona mixta.