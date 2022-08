Juan Ayuso: "Almeida tiene los galones, yo no sé si en el día X puedo explotar"

El español Juan Ayuso (UAE Emirates) aseguró que en la sexta etapa de la 77ª Vuelta a España se había "reencontrado con las buenas sensaciones, porque en los primeros días" de competición le había "costado bastante".

#LaVuelta22 Well done @juann_ayuso who puts in a strong ride to finish 4th place on stage 6??.



He moves up to 5th place overall. #WeAreUAEpic.twitter.com/COJuAPeyPx