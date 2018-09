Indignación en la Vuelta tras la caída de Geniez y Van Baarle al cruzar la meta

La caída producida una vez atravesada la línea de meta del francés Alexandre Geniez (Ag2r), ganador de la etapa, y del holandés Dylan Van Baarle (Sky) al chocar contra un empleado de la Vuelta, ha indignado al presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, el italiano Gianni Bugno, que considera el hecho de "inaceptable".

Ai, wat een nare botsing voor de etappewinnaar. Hopelijk is iederen oke... �� #LaVuelta2018 pic.twitter.com/hkkCBKMGS3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 6 de septiembre de 2018

"Es inaceptable que después de un mes de trabajo que ha implicado a todas las partes para hablar sobre cómo mejorar la seguridad en las carreras, aún nos encontremos con episodios como la caída que se ha producido en la llegada de la duodécima etapa de la Vuelta", ha dicho el presidente de la CPA.

Bugno ha señalado en un comunicado que ya está "realmente cansado de ver esta ligereza a la hora de aplicar las reglas en el reglamento de los organizadores". "Esta falta de atención de los organizadores demuestra una falta total de respeto hacia todos los que trabajamos por mejorar la seguridad y hacia los propios corredores", añade.

La indignación de Bugno va más allá de las explicaciones que pueda recibir. "No estamos dispuestos a aceptar las explicaciones a posteriori por accidentes previsibles. Los organizadores deben cumplir con su deber y deberían ser sancionados si no respetan los reglamentos. La UCI debe intervenir para verificar que los reglamentos sean respetados. No hay circunstancias atenuantes. El ciclismo se está convirtiendo en un deporte cada vez más peligroso y debe mejorarse, no estamos dispuestos a escuchar a los que no respetan el reglamento".

El incidente tuvo lugar una vez pasada la línea de meta de la duodécima etapa, cuando un miembro de la organización de la carrera tropezó con Geniez, provocando después la caída de Van Baarle, quien llegaba detrás del francés.

"No me caí porque me agarró un policía. Es una pena que pasen estas cosas habiendo las medidas de seguridad que hay. No entiendo cómo había tanta gente en la meta. Si llega a haber 100 corredores no hubiesen podido pasar", comentó.

Geniez, por último, se refirió al incidente del final de etapa, la caída de algunos corredores nada más pasar por la línea de meta al chocar uno de ellos con un empleado de la Vuelta. "Yo me caí el primero, pero por suerte me agarró un policía", se congratuló.

En todo caso, considera que "es una pena que pasen estas cosas con las medidas de seguridad que hay". "Lo que no entiendo es hubiese tanta gente en la línea de meta. Si hubiese habido un sprint de cien corredores, no hubiesen podido pasar", lamentó.

Por otra parte, el holandés Van Baarle sufrió algunos golpes producto de la caída. "Tiene dolores y veremos si puede salir mañana", señaló el director del Sky, Gabriel Rasch.