Evenpoel se resarce con una victoria en Larra-Belagua tras una fuga de 146 kilómetros

El ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se ha adjudicado este sábado la decimocuarta etapa de La Vuelta a España, disputada sobre 156,5 kilómetros entre Sauveterre-de-Béarn y Larra-Belagua, con una magnífica actuación en la montaña que le permite redimirse del desastre del viernes, mientras que el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserva el maillot rojo de la prueba.

"Ayer no fue el mejor día del mundo, pero hoy es un nuevo día con nuevas oportunidades. Será una nueva manera de correr", avisó Evenepoel antes del comienzo de la etapa, que arrancó desde el corazón de los Pirineos Atlánticos.

El belga, vigente campeón de La Vuelta, tiró de orgullo y carácter tras su hundimiento en el Tourmalet, donde se dejó 27 minutos; atacó desde el comienzo del día, se fue con el francés Romain Bardet (DSM-firmenich) y consiguió dejarlo atrás a falta de cuatro kilómetros para el final, sellando en solitario su segunda victoria de etapa tras la lograda el tercer día en Arinsal.

