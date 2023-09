El brutal vídeo en primera persona de cómo se gana una etapa al sprint en La Vuelta a España

El ciclista francés Geoffrey Soupe (TotalEnergies) ha logrado al sprint la victoria en la séptima etapa de la 78 edición de la Vuelta España 2023, disputada sobre 201 kilómetros entre Utiel y Oliva. El galo batía en una llegada marcada por una curva a apenas 300 metros de meta al venezolano Orlis Aular y conquistaba su primer triunfo en una grande y el primero de su equipo en la ronda española.

