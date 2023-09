El aviso de Ayuso de cara a la última semana: "No tengo miedo a perder el 4º puesto por arriesgar"

El español Juan Ayuso (UAE Emirates) dijo este lunes en Santander, en la segunda y última jornada de descanso de la Vuelta 2023, que, como ya fue "podio" en 2022, no tiene "miedo" a perder la cuarta plaza que ocupa ahora en la clasificación general "por arriesgar" para mejorar posiciones.

"El podio ya lo hice el año pasado y este año me veo más cerca de los primeros, más solido en carrera y que estoy dando un paso adelante. Por eso si tengo arriesgar mi cuarto puesto intentándolo lo voy a hacer, aunque luego acabe quinto o sexto. Eso no sería el fin del mundo, prefiero que pase a no intentarlo y luego pensar en qué hubiera pasado", aseguró Ayuso en un rueda de prensa telemática en la jornada de descanso.

"No tengo miedo por si fallo", resumió de cara a una última semana de la Vuelta en la que más le "vale ir a mejor ante lo que queda". Ya más "en serio", apuntó que sí cree que va "a ir a mejor", aún asumiendo que después de decir eso le pueden "fallar las piernas". "Pero tengo que estar convencido de que voy a ir a mejor", insistió.

En ese sentido, adelantó que lo va "a intentar en Asturias", en las etapas con final en el Angliru y en las dos subidas a la Cruz de Linares, y que si tiene que hacerlo también en Madrid, lo dará "todo" en la jornada de Guadarrama. Ese día, el 16, cumplirá 21 años.

El corredor de Jávea, aunque nacido en Barcelona, no sólo se ve mejor en carrera que el año pasado, sino que también cree que recibe un mayor "respeto" en el pelotón. Al respecto, aseguró que siente un férreo marcaje de Primoz Roglic, ganador en 2019, 2020 y 2021 y segundo en la general con un minuto de ventaja sobre el líder del UAE. "Me paro a mear y lo tengo detrás mío", ironizó.

Sobre Roglic y el Jumbo, a Ayuso le "cuesta creer" que vaya a haber problemas de egos entre sus líderes, ya que considera que "lo lógico" es que tanto a Roglic como a Jonas Vingegaard "les guste que gane" un compañero que les ayudó a conseguir este año el Giro de Italia, al esloveno, y el Tour de Francia, al danés. "Dudo mucho de ver una situación así y, además, veo a (el líder, Sepp) Kuss el más fuerte".

En cuanto a su equipo, también con tres corredores en el Top 10, aunque en puestos más alejados, con Marc Soler sexto y Joao Almeida décimo y ya prácticamente eliminado, considera que "no se tiene que sacrificar ninguno" de los tres por otro compañero.

Si acaso, "sí en una ataque de lejos", pero "no en una situación en la que se deba tirar a tope" en el pelotón, ya que "es lo que mejor le viene al Jumbo".

Ayuso insistió en su idea de intentar lograr que uno de los tres líderes del Jumbo "tenga que sufrir", de que haya una situación en las que los corredores que encabezan la general se encuentren solos y uno de ellos tenga que sacrificarse. Como les ocurrió hace dos etapas subiendo el Puerto de Larrau