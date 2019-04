Arkano pone la letra a la sintonía oficial de la Vuelta 2019

La canción 'Otro intento más', del rapero alicantino Arkano, será la sintonía oficial de la edición 2019 de la Vuelta Ciclista a España y se convierte de este modo en el primer rap que pone la música a la ronda española.

La elección de Arkano está muy ligado a Alicante, ciudad natal del cantante y provincia que tendrá mucho protagonismo en la 74 edición de la Vuelta, ya que acogerá 400 kilómetros de la carrera distribuidos en las tres primeras etapas y la capital será el escenario de la meta de la tercera con salida en Ibi.

"Arkano es uno de los mejores exponentes de la provincia de Alicante: una persona joven, dinámica, creativa y con ambición. Sus letras nos permiten llegar a un público más joven y fresco porque el ciclismo es un deporte histórico, pero necesitamos llegar a las nuevas generaciones y transmitirles los valores que tiene esta disciplina. Valores que Arkano recoge a la perfección en la letra de esta canción", apunta Javier Guillén, director general de la ronda.

Para Arkano, "es un honor que La Vuelta y la provincia de Alicante" hayan contado con él "para poner letra a un acontecimiento tan importante para el deporte". "Este año me hace especial ilusión porque la carrera arranca desde mi tierra", señala el rapero en declaraciones facilitadas por la Vuelta.

"La canción habla sobre la búsqueda de nuestra mejor versión a través del control del relato de nuestras vidas, de lo necesario que es atreverse a lanzarse a por 'otro intento más'", explica.

El alicantino recalca que "gracias a este proyecto" también ha tenido la oportunidad de trabajar "por primera vez junto a Pablo Cebrián (compositor y productor). "Le sigo la pista hace tiempo y ha supuesto un premio por partida doble", añade.

Desde La Vuelta apuntan que, aunque 'Otro intento más' es el primer rap de la historia elegido como canción oficial, no será la primera incursión de la prueba en este estilo musical ya que en el 2002, Jacinto de la Cruz puso voz a 'El rap de Ciclón', una canción vinculada a la ronda española que tenía como objetivo concienciar al público sobre la protección del lince ibérico.

