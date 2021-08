Alex Aranburu y Jasper Philipsen abandonan La Vuelta

El ciclista español Alex Aranburu (Astana) ha tenido que abandonar este miércoles La Vuelta 2021, antes de la salida de la undécima etapa entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, debido a las lesiones sufridas en su caída en la décima etapa, mientras que Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), doble ganador de etapa, se retira con fiebre.

"Desafortunadamente, como consecuencia del accidente de ayer, Alex Aranburu recibió cuatro puntos de sutura en la rodilla, entre otras lesiones. Por lo tanto, no podrá comenzar hoy y abandonará la carrera aquí", comunicó el equipo kazajo. Aranburu, segundo en la primera etapa de esta Vuelta, la contrarreloj inicial en Burgos, se metió este martes en la fuga de la etapa, buscando la victoria parcial, pero se cayó y fruto de esa caída debe dejar La Vuelta, en su primer abandono en la quinta 'Grande' en la que participaba.

?? @lavuelta



Unfortunately, as a consequence of yesterday crash @aranburualex got four stitches on his knee among some other injuries.

Thus, he won’t be able to start today and will quit the race here.#LaVuelta21



?? @GettySportpic.twitter.com/r8LmD7pLMp