Vingegaard sentencia el Tour aprovechando el hundimiento de Pogacar; Gall gana en Courchevel

El ciclista austriaco Felix Gall (AG2R Citroen Team) se ha impuesto este miércoles en la etapa 17 de la 110 edición del Tour de Francia, disputada sobre 166 kilómetros entre Saint-Gervais Mont-Blanc y Courchevel, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ha dejado casi sentenciada la clasificación general tras el hundimiento de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en el Col de la Loze dejándose 5:45 con el danés.

?The last KM of the Queen Stage, which had us on the edge of our seat all day long, and at the end, a brand new TDF Stage winner



?Le dernier KM de l'étape reine, qui nous a tenu en haleine toute la journée, et à la fin, un tout nouveau vainqueur d'étape du TDF.#TDF2023pic.twitter.com/MfGyQDOIwm