Mahoric se lleva la victoria en solitario en una etapa histórica; Van der Poel consolida el liderato

Emocionado y a lágrima viva, el esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) entró en el club de vencedores de las tres grandes al adjudicarse en solitario la séptima etapa disputada del Tour de Francia, disputada entre Vierzon y Le Creusot sobre 249 kilómetros, la mas larga en los últimos 21 años, en la que reforzó el liderato el neerlandés Mathieu Van der Poel y quedó eliminado de la general el esloveno Primoz Roglic.

