La UCI flexibiliza las medidas anticovid en el Tour de Francia

La Unión Ciclista Internacional (UCI) flexibilizará las medidas anticovid en el Tour de Francia que comienza en Bilbao el próximo sábado, conforme a un protocolo sanitario elaborado por un grupo compuesto por el director médico de la UCI, el profesor Xavier Bigard, e integrado por representantes de los corredores, equipos, médicos de equipo y organizadores.



El protocolo, actualizado de acuerdo con la evolución de la situación de salud desde que entró en vigor por primera vez en 2020 por la pandemia de covid-19, se ha flexibilizado considerablemente respecto a sus versiones anteriores en la gran mayoría de regiones del mundo desde el verano de 2022.

