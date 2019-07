Rohan Dennis 'desaparece' en medio de la 12ª etapa del Tour tras una bronca con su equipo

La etapa 12 del Tour de Francia ha dejado una de anécdotas más raras de lo que llevamos de carrera. Su protagonista es el ciclista australiano Rohan Dennis, que desapareció misteriosamente de la etapa en la subida a los Pirineos.

Su equipo, el Team Bahrain Merida anunció su desaparición a través de las redes sociales. Hubo quien le perdió el rastro del pelotón cuando fue neutralizado tras su escapada inicial, lo que dio lugar a cierta intranquilidad.

Poco después, el ciclista apareció subiendo al autobús del equipo y la organización certificaba su abandono del Tour de Francia. Desde el Bahrain se advirtió: "Nuestra prioridad es el bienestar de todos nuestros corredores, por lo que iniciaremos una investigación inmediata, aunque no haremos más comentarios hasta que hayamos establecido lo que ha sucedido con Rohan Dennis. Mientras tanto seguimos apoyando a nuestros corredores que están a mitad de carrera", anunciaba el equipo tras producirse el incidente.

Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race.