El Puy de Dome, el volcán dormido que el Tour visita a puerta cerrada

El Tour de Francia visita este domingo, 35 años después, la legendaria cima del Puy de Dome, el volcán Patrimonio de la Humanidad que no se subía desde 1988 y que volverá a vivir otro duelo entre el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, pero a puerta cerrada.

En ese histórico día, las cunetas estarán vacías durante la ascensión final y solo los ciclistas podrán adentrarse en la estrecha carretera de un solo carril que asciende hasta los 1.415 metros para coronar el cráter de este gigante durmiente. La mítica ascensión de Auvernia, de categoría especial, es un puerto diferente que alimenta su leyenda en la dureza de sus rampas, pero también en el misterio que encierra el lugar.

Incluido en la lista de Patrimonio de la Unesco desde 2018, el lugar se beneficia de una protección especial desde finales de los años 80 y por eso el Tour apenas se adentra en la carretera de caracol que asciende por sus laderas. De forma excepcional lo hará en la novena etapa de esta edición, que saldrá de Saint-Léonard-de-Noblat.

