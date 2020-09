Pogacar gana en el Grand Colombier; Roglic se mantiene líder; Bernal y Quintana dicen adiós al podio

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se ha adjudicado este domingo al sprint la decimoquinta etapa del Tour de Francia, disputada entre Lyon y el Grand Colombier sobre 174,5 kilómetros, mientras que su compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que le ha disputado la victoria, conserva el maillot amarillo en la primera jornada de alta montaña.

