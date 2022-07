Pogacar: "Si das positivo por covid, lo mejor es irte a casa, lleves o no el maillot; no es saludable"

El Tour de Francia respira tranquilo tras confirmarse que ninguno de los participantes que todavía se mantienen en carrera ha dado positivo por covid.

Sin embargo, en la segunda jornada de descanso, le han preguntado al actual líder, el esloveno Tadeg Pogacar qué pasaría si diese positivo en un test y tuviese que abandonar la carrera: "Si das positivo y puedes contagiar, no es bueno, teniendo a otros ciclistas y resto de compañeros alrededor. Lo mejor es irse a casa si das positivo, lleves o no el maillot amarillo. Si tienes el virus, no es saludable seguir compitiendo".

El Tour de Francia 'esquiva' el COVID en la primera criba de PCRs La UCI y los equipos del Tour han aprovechado el día de descanso para realizar PCRs a todos los ciclistas. Informa Qique Iglesias de que no se ha presentado ningún caso positivo. 11 jul 2022 - 10:13

Además, el país vecino también se ve afectado esta semana por la subida de temperaturas, que se notará durante las próximas etapas: "No creo que a nadie le guste correr durante tantas horas a temperaturas altas. No creo que ni siquiera sea saludable. Espero que lo hagamos todo correctamente y podamos mantenernos frescos para poder hacer una carrera de forma decente".

Se sigue viendo ganador

Pogacar se sigue viendo triunfador de la presente edicición del Tour de Francia, al estilo de como lo hacía Eddy Merckx, 'El Caníbal', ganador del Tour de 1969 y que también apostaba por sí mismo: "¿Quién no quiere ganar cada día? Pero no me veo como 'El Caníbal'. Ayer, simplemente mantuvimos el ritmo, y mis compañeros marcan su propia intensidad, no lo marco yo. Yo no impongo nada, ellos saben lo que tienen que hacer".