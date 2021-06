Carapaz, Porte y Geraint Thomas liderarán al INEOS en el Tour de Francia

Los ciclistas Richard Carapaz, Geraint Thomas y Richie Porte serán los líderes del INEOS Grenadiers en el Tour de Francia 2021, que se disputará del 26 de junio al 18 de julio, en una carrera donde querrán llevar la "iniciativa" y aprovechar toda oportunidad para recuperar el trono perdido en 2020.

Con la intención de volver a ganar el Tour de Francia, como en 2019, el INEOS Grenadiers apuesta por Richard Carapaz, vigente ganador del Tour de Suiza, y por Geraint Thomas, vencedor del Tour 2018 y recientemente ganador del Tour de Romandía, como sus bazas. Y, en la recámara, un gran 'as en la manga' como Richie Porte, que viene de ganar el Critérium du Dauphiné.

El equipo será el siguiente: Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Luke Rowe, Geraint Thomas y Dylan van Baarle.

Un 'ocho' potente con rodadores y escaladores para optar a todo, con escuderos de lujo como Geoghegan Hart o el español Castroviejo. La gran ausencia, ya prevista, es la de un Egan Bernal que ha ganado el Giro de Italia este año y que fue, en 2019, el último INEOS en conquistar la ronda gala.

