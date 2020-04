La Vuelta al País Vasco y la Clásica de San Sebastián se aplazan a 2021; el Tour mantiene sus fechas

La Vuelta al País Vasco y la Clásica San Sebastián anunciaron este miércoles la cancelación definitiva de sus ediciones de este año y se volverán a celebrar en el año 2021 debido a la situación con la pandemia del coronavirus.

La organización ha explicado que, tras varias semanas de "intenso trabajo" por sacar las carreras adelante, se ha visto "obligados" a tomar la decisión de no realizarlas debido a la situación por el coronavirus, y han recordado que ambas "mueven a miles de personas dentro y fuera de los eventos", resaltando que en esta situación no pueden "contribuir a un nuevo rebrote y a su propagación". Además, han considerado que no es su momento de "pedir a los ayuntamientos e instituciones ninguna ayuda".

"Es momento de devolver a la sociedad lo que tanto nos ha dado durante tantos años y preferimos que el dinero destinado a la carrera por parte de instituciones pueda invertirse en volver a la normalidad y salvar vidas", ha afirmado el presidente de OCETA, Julián Eraso.

"Nos duele comunicar esta noticia por todo lo que hemos luchado por mantener las carreras en el calendario. Tras la noticia del aplazamiento de la 'Itzulia' nos pusimos en contacto directo con la UCI". "La Itzulia podría haberse corrido la primera semana de agosto y el mismo domingo de esa semana disputarse la Clásica de San Sebastián, pero no creemos que sea momento de organizar un evento multitudinario con la que está cayendo", ha añadido.

En el caso de la Clásica San Sebastián, ha apuntado que, pese a ser una carrera de un solo día "sus costes son muy altos". En ese sentido, ha afirmado que las instituciones "no podrían permitirse el coste de esta prueba de un solo día, aun menos sin la seguridad al cien por cien de que pudiera llevarse a cabo en las nuevas fechas". Desde la organización han querido agradecer a todas las personas, ayuntamientos, empresas, instituciones, equipos, colaboradores y aficionados "todo el apoyo" que han tenido "durante los últimos meses".

Con vistas al 2021, la 'Itzulia' pretende repetir las localidades de salida y meta aunque "puede que varíe un poco el recorrido o el orden". El calendario "todavía no es oficial", pero la organización coloca a la carrera por etapas vasca del 5 al 10 de abril y a la Clásica de San Sebastián el 31 de julio.

Por su parte, el Tour de Francia mantiene sus fechas, entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, después del anuncio del Gobierno de prohibir toda manifestación deportiva de más de 5.000 espectadores antes de septiembre. El Ministerio francés de Deportes precisó a EFE que la estrategia de desescalada anunciada este martes por el primer ministro, Édouard Philippe, "no impone la anulación del Tour", a diferencia de lo que sucede con la temporada de fútbol, que no podrá reanudarse.

Los organizadores de la ronda ciclista gala, que ya la desplazaron dos meses cuando el Ejecutivo prohibió todo evento antes del 15 de julio, deberán estar pendientes de la evolución de la situación sanitaria del país, que será la que determine la suerte de carrera. A ese respecto, el Ministerio señaló que se analizará la situación periódicamente con el fin de "tomar decisiones más precisas en las próximas semanas".

Al tiempo, indicó que no se descarta que los organizadores deban proceder a "ajustes" en el dispositivo, para limitar el número de espectadores en las salidas y las metas. Todo ello está siendo analizado por los organizadores del Tour, que ya hicieron algo parecido en marzo pasado durante la París-Niza, de la que también son propietarios. Entonces se redujo el público justo antes de que Francia decretara el estado de alerta sanitaria.

Otro de los puntos de interrogación atañe a la situación de forma en la que estarán los ciclistas a la competición y si podrán llegar de todos los rincones del planeta, una cuestión que todavía carece de respuestas. Si el colombiano Egan Bernal, ganador de la pasada edición, ha recibido un permiso especial de las autoridades de su ciudad para poder entrenar al aire libre, los ciclistas franceses acogieron con satisfacción el anuncio del Gobierno de que podrán hacerlo, de forma individual, a partir del próximo 11 de mayo.

Se mantiene, sin embargo, la duda sobre la posibilidad de organizar alguna carrera en agosto para preparar el Tour. Los organizadores de la ronda gala habían previsto la Dauphiné un par de semanas antes del inicio del Tour en Niza, pero ahora tienen que estudiar si eso entra dentro de los límites impuestos por el Ejecutivo.

Además, la Unión Ciclista Internacional anunció este miércoles que aplaza hasta la semana que viene, concretamente el 5 de mayo, el anuncio de su calendario para la temporada 2020 que se vio obligado a reorganizar por la pandemia del coronavirus.

La UCI se reunió con los organizadores (AIOCC), equipos (AIGCP y UNIO) y ciclistas (CPA y CPA Femenina), y con Marianne Vos como miembro representante de su comisión de ciclistas para analizar "la reanudación de la temporada de ciclismo 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus" y tras las medidas tomadas por varios gobiernos de restringir grandes eventos deportivos.

"Se decidió que la publicación de los calendarios revisados para 2020 del WorldTour y del WorldTour femenino, inicialmente planeada para hoy en interés de las partes interesadas, se pospondría hasta el comienzo de la próxima semana", añadió el organismo en un comunicado.