Vingegaard renueva con su equipo por tres temporadas

Jonas Vingegaard, ciclista danés de 24 años del Jumbo-Visma, ha renovado con su equipo por las próximas tres temporadas, según anunció en un comunicado la escuadra de los Países Bajos.

El ciclista está firmando una excelente temporada con una victoria de etapa en el UAE Tour, dos etapas y la clasificación general de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, un segundo puesto en la vuelta al País Vasco y el segundo lugar en la clasificación general del Tour de Francia.

"Estoy muy feliz de extender mi contrato con el equipo. Me siento bien aquí. Eso hizo que fuera una decisión fácil y natural para quedarme más tiempo con el equipo", dijo Vingegaard.

