Valverde, en El Partidazo de COPE: "Ya me queda poco. Mi idea es este año y el siguiente”

El ciclista del Movistar Team asegura sentirse “bien e ilusionado” a sus 40 años en la que será su decimotercera participación en el Tour de Francia. “Me encuentro bien, ilusionado, con ganas. Es un Tour raro, pero especial. Se hará complicado, pero ojalá poder disfrutar y ganar etapas. Estoy bien, pero siempre hay dudas. Cuando esto eche a andar veremos. Puede pasar cualquier cosa”, indica.

Destaca que “pronto se verá a los favoritos”. "La montaña me viene bien. Pronto se verá quien puede estar y quién no. Está bien para un sprinter pero para quienes optamos para la general es mejor que empiece antes la batalla. Bernard, Roglic o Dumoulin son los favoritos”, explica.

Además, no duda en aclarar que su idea es “este año y el siguiente, aunque nunca se sabe”. “Mi idea es este año y el siguiente.Ya me queda poco. En mi equipo me considero uno más. Seguro que lo hacemos bien”, añade.

Pese a los últimos malos resultados, cree que el equipo “está bien”. “Está claro que no hemos rendido como nos hubiese gustado. No hemos tenido grandes oportunidades tampoco. Pero al final cada uno es libre de opinar. Nosotros lo haremos lo mejor que podamos e intentaremos solucionar todo lo mejor posible”, destaca.

En cuanto a la burbuja sanitaria: “Es todo bastante complicado. Es raro en todos los deportes, pero al final se acostumbra uno. La ausencia de público daba un poco de tristeza, pero igual que el público en un partido de fútbol”.

Por último, no duda en animar a una de las estrellas del equipo, Enric Mas de 25 años. “Le veo motivado y le veo con ganas. Con ganas de hacerlo bien. El Tour es largo y puede pasar cualquier cosa. No hay que meterle más presión”, finaliza.