Simon Yates sorprende en la crono, Kwiatkowski mantiene el maillot amarillo

El británico Simon Yates (Mitchelton Scott) recibió "con sorpresa" su triunfo en la quinta etapa de la París Niza disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 25,5 kilómetros en Barbentane, en la que el Sky colocó a dos hombre al frente de la general, el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) y el colombiano Egan Bernal.

"No me lo esperaba, para mi es una sorpresa", dijo Yates, de 26 años, ganador de la Vuelta a España 2018, tras confirmar su victoria en una modalidad en la que estrenaba su palmarés. El líder del Mitchelton, sin opciones en la general víctima de los abanicos de los primeros días, fue el más rápido y sorprendió con un tiempo de 30.26 minutos, a una media de 50,2 kms/hora.

Yates batió en 7 segundos al alemán Nils Politt (Katusha), por 11 al líder Michal Kwiatkowski, y en 15 al estadounidense Tejay Van Garderen (EF). Con el mismo tiempo anterior se clasificaron a continuación los colombianos Felipe Martínez (EF) y Egan Bernal (Sky), de nuevo demostrando una calidad y estado de forma que le colocan además como candidato a la general final, ya que la prueba entra el fin de semana en la montaña.

Se metieron en la pelea los españoles Marc Soler (Movistar) y Luis León Sánchez (Astana), los dos dentro del top ten, noveno y décimo respectivamente, a 30 segundos de Yates.

En la general el panorama es favorable al Sky, con Kwiatkowski y Bernal al mando y ofreciendo exhibiciones de poderío que intimidan a los rivales, tanto en el llano con los abanicos como ahora en la crono. El polaco aventaja a su compañero en 19 segundos, pero el joven colombiano de 22 años es el favorito, ya que el recorrido de montaña del fin de semana, sobre todo el sábado con el inédito Col de Turini, le favorece.

Luis León Sánchez sigue en el podio como tercero a 28 segundos, y ya pasando del minuto de retraso aparecen el holandés Wilko Kelderman (Sunweb), el luxemburgués Bob Jungels (Deceuninck) y el colombiano del Movistar Nairo Quintana. Otro favorito, el francés Romain Bardet (Ag2r) deberá remontar 1.25 minutos.

Yates, con el objetivo del Giro en su agenda de la temporada, compitió en duelo con el neozelandés Tom Scully (EF), que fue el encargado de marcar el mejor tiempo en el paso intermedio del kilómetro 15 en la Abadía de Saint Michel de Frigolet, con 18.56 minutos, 4 segundos mejor que el británico.

Pero en la segunda parte del recorrido, en todo momento exigente y de despliegue de desarrollo, Yates fue en progresión hasta marcar en meta su registro ganador de 30.26. Desde su llegada a meta, a esperar la llegada de los rivales. Ya nadie alteró el resultado, y Yates logró su primera victoria en contrarreloj en su trayectoria profesional.

La sexta etapa llevará al pelotón de Peynier a Brignoles a través de 176.5 kilómetros, un trayecto escarpado con tres dificultades en los últimos 60. Ocasión para escapistas y aventureros. Los hombres de la general afilarán las armas para un fin de semana decisivo.

Clasificación de la etapa:

1. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott 30:26 minutos

2. Nils Politt (ALE) Katusha-Alpecin a 7

3. Michal Kwiatkowski (POL) Sky a 11

4. Tejay Van Garderen (USA) EF Education First a 15

5. Daniel Martinez (COL) EF Education First m.t

6. Egan Bernal (COL) Sky m.t

7. Lawson Craddock (USA) EF Education First m.t

8. Tom Scully (NZL) EF Education First a 27

9. Marc Soler (ESP) Movistar a 30

10. Bob Jungels (LUX) Deceuninck-QuickStep a 33

Clasificación general:

1. Michal Kwiatkowski (POL) Sky 17h:23:00

2. Egan Bernal (COL) Sky a 19

3. Luis León Sanchez (ESP) Astana a 28

4. Wilco Kelderman (HOL) Sunweb a 1:01

5. Bob Jungels (LUX) Deceuninck-QuickStep m.t

6. Nairo Quintana (COL) Movistar a 1:05

7. Felix Großschartner (AUT) Bora-Hansgrohe a 1:09

8. Jack Haig (AUS) Mitchelton-Scott a 1:19

9. Rudy Molard (FRA) Groupama-FDJ a 1:22

10. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale a 1:25.