Sebastián Molano, primer líder de la Vuelta a Burgos

El colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) es el primer líder de la Vuelta a Burgos tras imponerse este martes en el sprint de la primera etapa al español Iván García Cortina (Movistar) y al italiano Edoardo Affini (Jumbo Visma), segundo y tercero, respectivamente.



Se formó pronto una escapada de 5 corredores: Ángel Fuentes (Burgos BH), Mattia Bais (Eolo Kometa), Josu Etxebarria (Caja Rural), Xavier Berasategui (Euskaltel), José María García (Electro Hiper Europa) llegaron a tener casi 3 minutos de ventaja y aguantaron los arreones por detrás de un pelotón del que el UAE tiraba.

???? YES!!! @sebasmolano_ ???? wins the opening stage of the #VueltaBurgos ???? after a brilliant sprint!



Enborabuena Rey!????????????#UAETeamEmirates#WeAreUAEpic.twitter.com/4BPemPYw3w