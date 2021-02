Sam Bennett se lleva al sprint la penúltima etapa del Tour de UAE

El irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step), en estado de gracia, firmó el doblete tras un disputado y espectacular sprint en la sexta etapa del Tour de los EAU disputada a través de 168 kilómetros entres Deira Island y Palm Jumeirah, donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) dio el penúltimo paso para el maillot rojo final.

Enorme superioridad de Bennett, ganando con superioridad un sprint disputado desde lejos por muchos candidatos. Entre todos, el rey fue el maillot verde del Tour de Francia 2020, quien volvió a levantar los brazos con un tiempo de 3h.32.24.

