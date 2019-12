Rohan Dennis correrá en el Ineos hasta 2021

El equipo Ineos ha anunciado este lunes el fichaje para los dos próximas temporadas del ciclista australiano Rohan Dennis, doble campeón mundial en la especialidad contrarreloj.

Dennis, de 29 años, llega procedente del Bahrain-Merida, con el que finalizó su contrato en septiembre. El oceánico cuenta con victorias de etapa en las tres grandes vueltas y fue el mejor del mundo contra el crono en 2018 y 2019.

"Ya siento la conexión con un equipo que cree de verdad en la innovación, especialmente en la prueba contrarreloj. Obviamente eso es algo que me apasiona enormemente", apuntó Dennis en un comunicado tras anunciarse su fichaje.

