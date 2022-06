Roglic se lleva la general en la Dauphiné tras una exhibición del Jumbo Visma en la última etapa

El esloveno Primoz Roglic, del equipo Jumbo-Visma, logró este domingo la victoria final en el Criterium de la Dauphiné tras disputarse la octava y última etapa, en la que fue segundo con el mismo tiempo que su compañero de equipo y segundo en la general, el danés Jonas Vingegaard.

Roglic, de 32 años y que sucede en el historial de la carrera francesa al australiano Richie Porte, firmó su sexagésimo cuarto triunfo como profesional y el cuarto de la presente temporada. Acabó la prueba con 40 segundos de margen sobre Vingegaard y 1:41 minutos sobre el australiano Ben O'Connor (AG2R).

Primoz Roglic es el segundo esloveno que gana la Dauphiné. El primero fue en 2010 Janez Brajkovic.

Vingegaard cruzó primero la meta en el Plateau de Salaison, tras 138,8 kilómetros que empezaron en Saint-Alban-Leysse, con el mismo crono que Roglic. El dúo del Jumbo-Visma aventajó 15 segundos a O'Connor y en 53 al colombiano Esteban Chaves y el portugués Rubén Guereiro.

Jonas Vingegaard lanzó el último y decisivo ataque en la empinada subida final a Plateau de Solaison, con el esloveno a su estela. Llegaron juntos al final y Roglic facilitó a su compañero de equipo el trabajo para conseguir la victoria de etapa. Ambos se cogieron de la mano al llegar a la meta.

