Roglic no falla en su distancia y se estrena en 2023

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ganó este jueves la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Greccio y Tortoreto sobre 218 kilómetros, y acercándose a su mejor versión no dio coba a sus rivales, si bien el alemán Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) es el nuevo líder de la prueba.

Roglic estuvo en cabeza, oteando los posibles escenarios. En la última subida al alto de Tortoreto, tras un circuito cerrado final al que dieron tres vueltas, el esloveno cogió el interior de la curva clave, aceleró y, como si fuera una carrera de MotoGP, abrió gas hasta cruzar la meta en primera posición.

?? A Tortoreto è subito battaglia tra i grandi! Guarda l'ultimo emozionante KM della tappa 4 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita!

.

?? The battle among the big names is on in Tortoreto!

Watch the last exciting km of stage 4 of the Tirreno-Adriatico @CA_Ita!#TirrenoAdriaticopic.twitter.com/lzvoYsUx6i