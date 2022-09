Richie Porte se retira tras 13 años como ciclista profesional

El australiano Richie Porte (Launceston, Tasmania, 37 años), tercero en el Tour de Francia 2020 y ganador de pruebas como Dauphine y París Niza, Volta a Cataluña, pondrá fin a su carrera a final de la presente temporada después de 13 años como profesional, según ha anunciado el propio corredor en sus redes sociales.

I didn’t have a clue at the time but this would be the last time I would sign on before a stage as a professional cyclist. End of a 13 year chapter of my life & some of the most incredible memories. 1/3 pic.twitter.com/XbmecGoAYv