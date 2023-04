Ponen en duda la exhibición de Pogaçar en la Amstel Gold Race por el polémico 'trascoche'

La polémica del 'trascoche' ha atizado al esloveno Tadej Pogaçar tras su victoria en la Amstel Gold Race. Un coche de la propia organización condujo durante varios segundos a pocos metros de distancia delante del esloveno, una acción que ha hecho levantar las voces críticas poniendo en duda la victoria del esloveno, a pesar de que la opinión general es que Pogaçar se adjudicó un triunfo justo en la clásica neerlandesa tras un ataque imperial desde lejos.

El primero en lamentar lo sucedido fue el propio Tadej Pogaçar ya que no pudo hacer nada al respecto: "No me gusta. Pero esto sucede todo el tiempo cuando están a la cabeza de la carrera. Pasan y bajan de nuevo. Así es como siempre va en la carrera. No puedo hacer mucho al respecto. Solo puedo andar en bicicleta lo más rápido posible. El coche estaba demasiado cerca, pero no creo que el momento haya durado demasiado".

Críticas desde diferentes sectores

Las críticas llegaron, por ejemplo, desde el exciclista danés Michael Rasmussen o incluso desde el corredor neerlandés del Intermarché-Circus-Wanty, Mike Teunissen. Éste último prostestó el error del coche de la organización de forma irónica.

Por otra parte, el revuelo se ha levantando en Francia con el diario L'Equipe que ha sido contundente en el título de su articulo artículo: “¿Pogacar ayudado por el coche de director de carrera?”. Por su parte, un análisis por parte de un experto en aerodinámica queha sido publicado en el medio belga Knack, apunta que el líder de UAE "ahorró al menos entre 10 y 20 segundos".

La crítica más dura llega por parte de Jonathan Vaughters, director del equipo EF Education First, que achacó esta acción que perjudicó en cierta manera a su propio corredor, el irlandés Ben Healy, perseguidor de Pogacar en ese momento y subcampeón de la carrera: “Trabajo de calidad de la organización de la Amstel Gold Race... Las carreras con motor en la pista siempre son más emocionantes, así que imagino que ahora le estarán llevando a la carretera”, ironizó en sus redes sociales.

Quality work by #AGR23 race organizers… motorpaced (Derny) racing on the track is always the most exciting. So, guess they are bringing it to the road now. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) April 16, 2023

La explicación de la organización

El responsable de los hechos, el director de la Amstel Gold Race,Leo van Vliet, que iba en el coche, quiso despejar las polemicas: "Me di cuenta de la conmoción, sí.“¿Que rodamos un kilómetro delante de él? Eso no es verdad. Mirad las imágenes. No creo que le sirviera de nada. Condujimos con la suficiente distancia con él, no hicimos nada malo”, afirmó el honlandés.

Los próximos compromisos de Tadej Pogaçar se encuentran esta semana en las Ardenas con la Fecha Valona que se celebra este miercoles y la Lieja-Bastona-Lieja el domingo.