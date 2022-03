Polanc se cuela en el show de Juan Ayuso y Carlos Rodríguez y se lleva el Trofeo Laigueglia

El esloveno Jan Polanc encabezó el festival del UAE Emirates que ocupó las tres primeras plazas en la 59 edición del Trofeo Laigueglia disputado con un recorrido de 202 km con meta y salida en la localidad de Liguria, donde el español Juan Ayuso fue segundo por delante de su compañero italiano Alessandro Covi.

En una impresionante y coordinada labor de equipo, el UAE arrasó en Laigueglia con 3 de los hombres que metió en la escapada buena del día, la definitiva, donde estaban la mayor parte de los favoritos, en la zona de las cotas donde hubo batalla sin cuartel en los últimos 50 km,

Finalmente Polanc, Ayuso y Covi fueron los mas fuertes y entraron juntos, con un segundo de adelanto el esloveno, con un tiempo de 5h.22.00, aventajando en 8 segundos al italiano Lorenzo Rota (Intermarché) y en 23 al español Carlos Rodríguez (Ineos), quinto, otro de los protagonistas en la clásica italiana, siendo el más fuerte de su equipo, que contaba con Richie Porte entre otros.

?? What an amazing display of teamwork at #TrofeoLaigueglia ????!



That's a 1-2-3 for us with:



??@PolancJan

?? @juann_ayuso

?? @AlessandroCovi



Congrats guys! ??#UAETeamEmirates#WeAreUAEpic.twitter.com/BiJztDPZV9