Pogacar refuerza su liderato ganando en el Col de la Couillole

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se ha adjudicado este sábado la séptima y penúltima etapa de la París-Niza, disputada sobre 142,8 kilómetros entre Niza y Col de la Couillole, y ha afianzado su liderato de la general, que tratará de atar este domingo en la jornada final.

Después de la anulación por seguridad de la sexta etapa del viernes debido al intenso viento que provocó la caída de árboles durante el recorrido, la ronda gala volvió a la acción este sábado con una etapa de montaña, con la Côte de Tourette du Chateau, de primera categoría, como primer escollo.

Hasta una veintena de corredores protagonizó la escapada del día, que se mantuvo al frente de la prueba hasta la subida final a Col de la Couillole, con 15,7 kilómetros al 7,1%. Allí, el pelotón de favoritos consiguió neutralizarle, y comenzó entonces una dura lucha por la general.

Pogacar saltó en busca de la victoria a falta de cinco kilómetros para meta, con el francés David Gaudu (Groupama-FDJ) y el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo y tercero en la clasificación provisional, saliendo a su rueda.

