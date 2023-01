Pello Bilbao abre la cuenta del ciclismo español

El ciclista español Pello Bilbao, del equipo Bahrain Victorious, se impuso este viernes en la tercera etapa del Tour Down Under, prueba de categoría World Tour de la UCI, mientras que el australiano Jay Vine (UAE Emirates) se situó como nuevo líder de la clasificación general.

El vasco, de 32 años, supo leer el ataque que realizó Vine en la dura subida a Corkscrew, con rampas de hasta el 13 por ciento, y se escapó junto al australiano y al británico Simon Yates (Jayco-Alula), descolgando al lider Rohan Dennis (Jumbo-Visma).

