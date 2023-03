Olav Kooij se consagra y culmina el día grande del Jumbo-Visma

El ciclista neerlandés Olav Kooij (Jumbo-Visma) ganó este jueves la quinta etapa de la París-Niza, disputada entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Saint-Paul-Trois-Châteaux sobre 212,4 kilómetros, en un sprint limpio en el que superó a Mads Pedersen (Trek-Segafredo) y Tim Merlier (Soudal-Quick Step), mientras que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sigue líder.

Kooij fue cuarto en la primera etapa, segundo en la segunda etapa y ahora, en la tercera oportunidad de ganar en llegada masivo, cerró su primer gran triunfo como profesional con tan sólo 21 años, superando en un bonito mano a mano al líder de la regularidad de esta 'Carrera hacia el sol'; el danés Pedersen.

